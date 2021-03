Darrere Pep Picas i la seva guitarra, Joan Tardà espera per parlar del seu llibre a la Coral dels Amics. Alberto Tallón Darrere Pep Picas i la seva guitarra, Joan Tardà espera per parlar del seu llibre a la Coral dels Amics.

Joan Tardà: "Un govern només d'ERC i JxC no farà avançar el procés"

Laura Hernández

18.03.2021 | 04:00

Joan Tardà ha tirat de ploma per defensar-se dels atacs del "holiganisme alentat per JxC" i per vestir d'arguments l'aposta d'ERC per trepitjar el fre de la independència i eixamplar la base. Ahir, a Terrassa, l'històric líder republicà va tornar a manifestar el seu rebuig a reeditar el govern bipartit amb JxC i ho va fer anunciant una frenada del camí cap a la independència. "Un govern d'ERC i JxC no farà avançar el procés", va dir ahir Tardà a la Coral dels Amics, durant la presentació del seu llibre "En defensa pròpia". L'exdiputat va tornar a defensar un govern "ampli amb ERC, la CUP, els Comuns i amb JxC, de...