Els poemes de Rull a presó

Redacció

18.03.2021 | 04:00

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va presentar dimarts el llibre «1 dia d'octubre i 2 poemes. Quan l'esperança venç la por». Escrit pel polític terrassenc pres a Lledoners. La presentació de l'obra es va endarrerir un any a l'espera que l'autor pogués presentar personalment la seva obra, cosa que no ha estat possible.

Amb Damià Calvet van participar en l'acte la regidora de Junts per Terrassa i esposa de Josep Rull, Meritxell Lluís, i l'escriptor Vicenç Villatoro, autor del pròleg.

Villatoro va destacar el caràcter eminentment polític de l'acte. «Em produeix una enorme estranyesa -va dir- presentar un llibre sense el seu autor. La mateixa existència del llibre i aquesta presentació són mostres d'aquesta anormalitat».

En Josep Rull va voler estar simbòlicament present a la presentació literària. L'exdiputat va fer arribar un vídeo, enregistrat el mateix dia que reingressava al centre penitenciari de Lledoners. Un missatge en el qual va agrair les mostres de suport rebudes i la mobilització social durant aquests1.122 dies de presó.

Meritxell Lluís va explicar en primera persona com viuen aquest empresonament en l'àmbit familiar i quina implicació té per als fills i per a la família. La regidora de Terrassa va descriure amb anècdotes i reflexions personals la manera en què els adults de la família i els més petits fan front a la separació a les visites al centre penitenciari.

Lluís també va explicar com es va escriure aquest llibre, a mà i amb les dificultats que implica la reclusió.

Durant l'acte, el conseller Calvet va reflexionar sobre el perfil polític i professional del seu predecessor en el càrrec. Cal recordar que Josep Rull va entrar a presó quan exercia el càrrec de conseller de Territori i Sostenibilitat en el Govern de Carles Puigdemont.

Calvet va destacar "la humanitat, la passió per Catalunya i la vocació de servei", de Josep Rull. El polític terrassenc va ser present de manera col·lectiva a l'acte, especialment durant la lectura d'alguns dels seus poemes.