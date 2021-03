Vicenç Villatoro, Damià Calvet i Meritxell Lluís, durant la presentació del llibre. Vicenç Villatoro, Damià Calvet i Meritxell Lluís, durant la presentació del llibre.

Els poemes de Rull a presó

Redacció

18.03.2021 | 04:00

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va presentar dimarts el llibre «1 dia d'octubre i 2 poemes. Quan l'esperança venç la por». Escrit pel polític terrassenc pres a Lledoners. La presentació de l'obra es va endarrerir un any a l'espera que l'autor pogués presentar personalment la seva obra, cosa que no ha estat possible. Amb Damià Calvet van participar en l'acte la regidora de Junts per Terrassa i esposa de Josep Rull, Meritxell Lluís, i l'escriptor Vicenç Villatoro, autor del pròleg. Villatoro va destacar el caràcter eminentment polític de l'acte. «Em produeix una enorme estranyesa -va dir- presentar un llibre...