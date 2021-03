Els casos dels robatoris a les escoles arriben al Departament d'Interior

Redacció

18.03.2021 | 04:00

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va participar ahir a la Junta Local de Seguretat de Terrassa. La sessió es va celebrar de forma extraordinària a petició de l'Ajuntament. L'objectiu era abordar la problemàtica arran de diversos robatoris a les escoles de la ciutat des del mes de gener, coincidint amb el desplegament del Pla d'Educació Digital de Catalunya, del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Sobre aquesta problemàtica, La Policia Municipal i Mossos d'Esquadra treballen amb la hipòtesi que l'onada de robatoris respon a una operació perfectament planificada i executada per una banda que disposa d'una primera estructura de sostracció a les escoles, una segona que amaga i prepara el material informàtic per "col·locar-lo" al mercat negre i una darrera que fa la distribució. Els robatoris es concentren a la zona Est de Terrassa, on s'han registrat pics d'entre un o dos robatoris entre setmana i d'entre 2 i 3 els caps de setmana. La situació, però, ha millorat els darrers dies i el ritme dels assalts és ara inferior als registrats durant els mesos de gener i febrer.

La coordinació

El conseller va agrair l'interès per part del consistori. Segons van explicar fonts del Departament d'Interior, Sàmper va valorar l'excel·lent coordinació que hi ha entre la Policia Local de Terrassa i el cos de Mossos d'Esquadra afirmant que els resultats acrediten aquesta col·laboració. Si més no, la trobada va servir per posar en comú la problemàtica i seguir les tasques de coordinació mantingudes com fins ara.

A la reunió, també hi han assistit el director general de la Policia, Pere Ferrer; el director general d'Administració de Seguretat, Jordi Jardí; l'intendent major cap de la Policia Municipal de Terrassa, Antoni Flores; l'intendent cap ABP Terrassa, Jesús Requena; la subdirectora general de Coordinació de la Policia de Catalunya, Begoña Curto; i el comissari cap de la Regió Policial Metropolitana Nord, Sergi Pla; entre altres autoritats.