Una batussa amb arma blanca acaba amb un detingut

La zona on es va produir la baralla.

La zona on es va produir la baralla. Nebridi Aróztegu

J. Ll.

18.03.2021 | 04:00

"Un cridava a un altre que era un delator", va dir un veí. Un dels implicats en l'enfrontament portava una arma blanca. Desenes de veïns de Sant Pere Nord van veure ahir una batussa entre dos individus que va tenir lloc al carrer de Tarragona, a la cantonada amb la Rambla de Francesc Macià, i que va acabar amb una persona detinguda.

Cridaven, corrien, es separaven, es tornaven a apropar. La Policia Municipal va rebre, a les 10.04, la trucada d'un particular que informava d'una baralla en la zona. Afirmava que un dels implicats duia un ganivet. Un altre testimoni parlava d'una destral petita. Dues dotacions policials es van dirigir al lloc i van comprovar els fets. S'havia desencadenat una baralla entre dues persones. Segons la policia local, semblava que un dels individus li havia demanat el telèfon mòbil a l'altre i, en no donar-li, li hauria tret el ganivet i l'hauria amenaçat. El presumpte autor de les amenaces va ser detingut i l'altre individu va ser traslladat a Prefectura per presentar la denúncia.

Arma

"Un anava buscant l'altre, s'hi acostava, li buscava les pessigolles, i sembla que a l'altre se li han inflat els nassos i ha anat a buscar l'arma", va explicar un testimoni directe.

Per les informacions que van transcendir, la baralla no va passar de disputes verbals, acalorades al màxim, amb amenaces greus, però sense cap ferit.