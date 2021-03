Àlex de la Sierra, catedràtic de Mútua

Redacció

18.03.2021 | 04:00

El professor Àlex de la Sierra Iserte s'ha convertit en el primer catedràtic de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. De la Sierra ha aconseguit la càtedra de medicina de la Universitat de Barcelona, uns estudis que suposen el més elevat reconeixement en l'àmbit científic i acadèmic.

De la Sierra és cap del servei de medicina interna del centre sanitari terrassenc i, a més, l'any 2018 va ser nomenat director de docència de l'àmbit de servei assistencial.

L'obtenció de la càtedra suposa proveir de més contingut l'acreditació rebuda a inicis del 2009, quan l'Hospital Universitari MútuaTerrassa va ser reconegut com a tal per la Universitat de Barcelona. Fruit d'aquest reconeixement, es va potenciar el Campus Universitari de Salut i, en paral·lel, MútuaTerrassa va apostar per la creació de l'Edifici Docent. El passat 2019, l'entitat va comptar amb 1.100 estudiants de grau, postgrau i formació sanitària especialitzada.

Llarga trajectòria

El doctor de la Sierra és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (UB), a més de ser especialista en medicina interna, doctor en medicina per la UB i màster en gestió de serveis sanitaris per l'escola de negocis Esade.

La seva carrera al món de la salut es va iniciar l'any 1990 al servei de medicina interna de l'Hospital Clínic de Barcelona, fins que l'any 2009 es va incorporar a MútuaTerrassa.

Des del 2014, De la Sierra és professor titular de medicina de la Universitat de Barcelona. El doctor és membre de diverses societats científiques, com la Societat Europea de Cardiologia, l'Associació Americana del Cor o la Societat Internacional de la Hipertensió.