L'Antònia Mullor, de 84 anys, viu sola a Les Arenes, però tots els dilluns i els dimecres rep a casa la Sònia Losada, voluntària de Creu Roja. Nebridi Aróztegui L'Antònia Mullor, de 84 anys, viu sola a Les Arenes, però tots els dilluns i els dimecres rep a casa la Sònia Losada, voluntària de Creu Roja.

La soledat de la gent gran, una altra cara del virus

Emili González

17.03.2021 | 04:00

Els dilluns i els dimecres són dos dies especials per a l'Antònia Mullor, perquè ja de bon matí espera la visita de la Sònia Losada, voluntària de Creu Roja i terrassenca com l'Antònia. "Sortim a passejar, xerrem una estona i sobretot li faig companyia -diu la Sònia-. És una dona molt alegre, de qui es pot aprendre molt". Des que el seu marit va morir ara fa sis anys, l'Antònia, de 84, viu sola a Les Arenes. "Tinc dos fills, i em venen a veure, clar, però cap d'ells resideix a Terrassa i no ens veiem tant com voldríem", explica. Aquesta veterana egarenca, que va arribar a la ciutat fa més de sis dècades, va manifestar a...