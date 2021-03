El mural del carrer Telers, acabat Nebridi Aróztegui El mural del carrer Telers, acabat

17.03.2021 | 04:00

El col·lectiu de creació artística egarenc Majara Studio, nascut l'any 2013 de la mà de set joves residents a Terrassa, ha enllestit el mural al carrer Telers. La pintura plasma l'essència industrial de la ciutat i evoca les antigues fàbriques tèxtils amb personatges de les llegendes i els contes populars. La línia de treball que ha seguit el grup en el procés de creació s'ha basat, principalment, en el fet que no hi ha un centre o punt de partida únic, sinó que aborden els projectes de formes múltiples i col·lectives. La iniciativa del carrer Telers està promoguda per l'Ajuntament i forma part d'un projecte més ampli, que...