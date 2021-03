Bartolomé Serrano, campió d'Espanya de mitja marató l'any 1997, té 52 anys. Nebridi Aróztegui Bartolomé Serrano, campió d'Espanya de mitja marató l'any 1997, té 52 anys.

L'atleta Bartolomé Serrano persegueix un lladre i recupera un mòbil robat

Javier Llamas

17.03.2021 | 04:00

Pascual Duarte, narrador i protagonista de la descarnada obra de Camilo José Cela, s'autoexculpava dels seus abusos vitals en els primers passatges de la cèlebre novel·la de postguerra. Ell no era dolent, deia. Bartolomé Serrano interromp a cada moment el seu relat per, de la mateixa manera però exculpant a un altre, deixar caure que aquell noi no és dolent, no pot ser-ho. Aquell noi és el noi que el dimecres passat va robar un telèfon mòbil a una noia i va sortir corrents, i va tenir la mala fortuna que el perseguís Bartolomé, i que Bartolomé és atleta, un dels més coneguts i rellevants de la història de Terrassa. I Bartolomé...