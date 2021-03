Els Minyons busquen socis amb un vídeo a l'estil Estrella Damm

Laura Massallé

17.03.2021 | 17:16

La cultura és un dels sectors que més ha patit les restriccions imposades per frenar la pandèmia de la Covid-19 i dins d'aquest àmbit, el món casteller és un dels que ha experimentat un major impacte. En aquest sentit, els Minyons de Terrassa han vist caure els seus ingressos un 60%, segons ha explicat aquesta tarda el seu president, Jaume Maeso.

Per això i per mantenir "la flama" de l'entitat, aquesta ha decidit engegar una campanya de captació de socis sota el lema "Fes Terrassa, fes Minyons, fes-te soci". La iniciativa s'adreça a tots els terrassencs i terrassenques que vulguin ajudar "a seguir construint les coses increïbles que tenim" a la ciutat, com ara els castells, i estarà present tant als carrers de Terrassa com a les xarxes socials durant uns dos mesos a través de cartells, "flyers" i altres elements promocionals. Un dels que la colla espera que tingui més repercussió és el vídeo que han elaborat a l'estil del ja mític anunci d'Estrella Damm que Quim Guitérrez i Els Amics de les Arts van protagonitzar el 2011, tot lloant els motius que tenim els catalans per estar orgullosos de nosaltres mateixos. En aquesta ocasió, un membre de la colla castellera repassa alguns dels grans valors terrassencs quant a patrimoni arquitectònic i natural, gastronomia, esport i cultura.

Minyons de Terrassa proposa diverses quotes de soci. La general és de 60 euros l'any però també n'hi ha una de reduïda (40 euros l'any) per a persones amb baixa capacitat econòmica, una de familiar per a parelles i famílies amb fills menors de 16 anys (100 euros l'any) i la quota de col·laboradors (150 euros l'any), pensada per a empreses, comerços i entitats. Per donar-se d'alta només cal visitar http://www.minyons.cat/socis/alta-de-soci/ i omplir les dades que es demanen.