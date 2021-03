L'objectiu de la campanya és remuntar les reserves abans de Setmana Santa. Nebridi Aróztegui L'objectiu de la campanya és remuntar les reserves abans de Setmana Santa.

Els bombers animen a donar sang dissabte a la Masia Freixa

Redacció

17.03.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa col·labora un any més amb els Bombers de la Generalitat i el Banc de Sang i Teixits per dur a terme la campanya anual de donació de sang i medul·la òssia que organitza el col·lectiu solidari Bombers amb cor. Aquesta edició, que porta per lema "Els bombers t'acompanyen a donar sang", s'està duent a terme durant tot el mes de març arreu de Catalunya per aconseguir el màxim nombre de donacions abans de Setmana Santa, quan la donació de sang baixa al voltant del 25%. Aquest dissabte, 20 de març, farà parada a Terrassa, concretament a la Masia Freixa en horari de 10 a 14 i de 17 a 21 hores. Aquest any, a causa de les...