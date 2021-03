Una de les escoles víctimes de l'onada de robatoris a la ciutat. Alberto Tallón Una de les escoles víctimes de l'onada de robatoris a la ciutat.

Darrere els robatoris a les escoles hi ha una estructura organitzada

Laura Hernández

17.03.2021 | 04:00

L'onada de robatoris a les escoles de la ciutat no respon a un seguit de bretolades. Darrere les entrades als centres d'educació hi ha una estructura organitzada i criminal que actua de manera planificada i disposa d'una sòlida xarxa de distribució del material sostret. Així es va detallar durant el Consell Escolar Municipal celebrat ahir, on es va fer balanç dels assalts i robatoris amb força. Són disset des que es van denunciar els primers delictes a principis d'any, tots a escoles bressol, escoles de primària i a instituts, centres tan públics com concertats. Policia Municipal i Mossos d'Esquadra treballen amb la hipòtesi que l'onada de robatoris respon a una...