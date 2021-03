La síndica de Terrassa, Isabel Marquès, lamenta la filtració i demana que s'investigui. Nebridi Aróztegui La síndica de Terrassa, Isabel Marquès, lamenta la filtració i demana que s'investigui.

Crisi política per la filtració de l'informe de la síndica

Laura Hernández

17.03.2021 | 04:00

La filtració als mitjans d'un informe de la síndica de Terrassa, Isabel Marquès, en què afirmava que la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, va violar el Codi Ètic local en promoure la contractació del festival de poesia "Elixir", ha provocat un terrabastall polític. Ahir, el govern municipal va lamentar "la utilització política de la Bústia Ètica" de l'Ajuntament i la síndica va demanar l'obertura d'una investigació per part de la Comissió de Seguiment i Control del Codi Ètic, "per la filtració d'un informe confidencial d'un procés que busca i defensa el respecte per l'ètica i la...