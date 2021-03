Axioma Solucions millora la seva capacitat productiva Axioma Solucions millora la seva capacitat productiva

Axioma Solucions millora la seva capacitat productiva

Redacció

17.03.2021 | 04:00

Axioma Solucions, empresa de MútuaTerrassa especialitzada en la implantació de solucions integrals i serveis de suport sanitari a organitzacions de l'àmbit de la salut, ha augmentat la seva capacitat productiva gràcies a l'acord de finançament per valor de 800.000 euros assolit amb BBVA. L'emergència sanitària provocada per la Covid-19 va posar a prova el seu model de gestió, el qual va haver de donar resposta als nous requeriments dels seus clients mitjançant la reorganització dels seus recursos. En el marc d'aquest procés de transformació productiva es va fer evident la necessitat d'adequar alguns espais així com la conveniència d'apostar...