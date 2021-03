El tancat pel mal estat de la xemeneia de Saphil genera queixes veïnals

Javier Llamas

16.03.2021 | 04:00

"Em sembla bé que ho tanquin per raons de seguretat, per a evitar danys per despreniments, però podien mantenir-ho una mica". Una comerciant de la zona resumeix el malestar de veïns de la plaça de l'Anònima, que té una part del seu espai delimitat amb tanques des de fa gairebé un any degut al mal estat dels rètols de la xemeneia de l'antiga fàbrica Saphil. En l'espai delimitat creixen la mala herba i la brutícia. I els "botellons", denúncia el veïnat. L'Ajuntament espera dur a terme la rehabilitació a final d'any. La licitació del projecte té un import de 162.180,68 euros. La plaça de l'Anònima...