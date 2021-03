Una activitat del festival de poesia Elixir. Lluis Clotet Una activitat del festival de poesia Elixir.

La síndica diu que la regidora de Cultura va violar el codi ètic

Redacció

16.03.2021 | 04:00

La síndica de Terrassa considera que la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, va violar el codi ètic local en promoure la contractació del festival de poesia Elixir, ja que no s'han complert dos anys des que va acabar el seu vincle amb l'entitat organitzadora, al capdavant de la qual hi ha una cosina seva. En un informe, Isabel Marquès, síndica de Terrassa, conclou que "existeix una conducta contrària als principis i regles ètiques i de bon govern", la qual cosa no implica que s'hagi comès una il·legalitat. Aquest últim extrem l'està investigant l'Oficina Antifrau de Catalunya, on el cas va arribar a través d'una denúncia anònima,...