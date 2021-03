Representants de les dues entitats. Prodis Representants de les dues entitats.

Prodis gestionarà el bar del Coro Vell a les tardes

16.03.2021 | 04:00

La Societat Coral Joventut de Terrassa i la Fundació Prodis han signat un conveni de col·laboració entre les dues entitats que suposarà que Prodis assumeixi la gestió del bar-cafeteria del Coro Vell durant quatre hores diàries en horari de tardes (de les 16 a les 20 hores). Així, Prodis disposarà d'un espai de restauració més per ampliar la seva oferta formativa. L'objectiu és iniciar nous cursos d'auxiliar de cambrer/a per a persones usuàries de l'entitat i que puguin posar en pràctica els coneixements i competències adquirides en un entorn real. Per la seva banda, el Coro Vell recuperarà el servei de bar-cafeteria a les tardes, cosa...