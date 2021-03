L'Ajuntament és titular d'11 centres per a infants de 0 a 3 anys. Nebridi Aróztegui L'Ajuntament és titular d'11 centres per a infants de 0 a 3 anys.

Nou projecte de tarifes socials per a potenciar les escoles bressol municipals

Mercè Boladeras

16.03.2021 | 04:00

La regidoria d'Educació vol prendre mesures que reactivin l'escolarització dels infants de 0 a 3 anys a les escoles bressol de titularitat municipal. Així ho va anunciar ahir la regidora d'Educació, Teresa Ciurana, a la comissió informativa de Cicles de Vida que es va fer de manera telemàtica. El motiu és que en aquesta etapa i sector s'ha detectat que la demanda ha caigut i que ho ha fet perquè les famílies consideren que les beques que hi ha no són suficients o no s'adapten a les seves condicions socioeconòmiques. A tot això cal afegir, a més, la situació generalitzada de la caiguda de la natalitat. Un fet que, per ara, no sembla que faci...