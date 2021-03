Més negocis a l'illa de vianants Més negocis a l'illa de vianants

16.03.2021 | 04:00

L'activitat comercial s'ha vist limitada per les restriccions horàries i d'aforament arran del virus. Ara bé, els límits decretats per prevenir la pandèmia no resulten una barrera perquè el nombre d'establiments en funcionament a l'illa de vianants es trobi, avui en dia, a l'alça. En l'actualitat, al cor de Terrassa, hi ha 549 negocis amb activitat. Aquesta és una xifra en augment, donat que són quatre més que a finals d'any, segons Terrassa Centre (la dada es refereix a l'illa de vianants en si i als carrers adjacents, com la Rutlla, la Rasa o la Rambla d'Ègara). La xifra de locals tancats a la zona es troba, segons l'associació, a la baixa (106 estan amb la...