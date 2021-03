Més de 80 denúncies per no complir les restriccions Més de 80 denúncies per no complir les restriccions

Més de 80 denúncies per no complir les restriccions

16.03.2021 | 04:00

La Policia Municipal va denunciar 86 persones entre divendres i diumenge per incomplir les restriccions sanitàries a Terrassa. Dissabte es van interposar 30 denúncies. Nou d'elles van ser per incomplir l'horari de restauració i onze, a un grup de persones que estaven a les 21.30 hores al camí de Can Candi consumint alcohol. Cinc, a individus que es trobaven consumint begudes i molestant els veïns al parc de la República. Cinc sancions van anar a parar a individus que circulaven per la via pública en horari de toc de queda. La xifra de multes va ser superior diumenge, amb 37 expedients, dotze dels quals es van incoar a persones que es trobaven a la via pública sense dur la mascareta...