Successos a Terrassa

Intoxicat per un incendi en una paperera

El fum d'un incendi declarat en una paperera va causar una intoxicació a un home el diumenge a la tarda en un domicili de Sant Pere Nord. El foc va tenir lloc en un segon pis del carrer de Tarragona. Els serveis d'emergències van rebre l'alerta a les 15.27 i tres dotacions de Bombers de la Generalitat i una de la Policia Municipal es van presentar en l'edifici, a pocs metres de la confluència del carrer de Tarragona amb el de Roig Ventura. Els bombers van entrar en l'habitatge pel balcó i van trobar un home adormit. Van sufocar l'incendi, que s'havia generat, pel que sembla, per una burilla mal apagada, segons la informació policial. Sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van atendre l'afectat, un home de 42 anys, i el van traslladar a l'Hospital de Terrassa. La intoxicació, no obstant això, no semblava greu. El foc i el fum van causar danys en l'habitatge.

Dos atropellats per un vehicle en marxa enrere

Un vehicle va atropellar dissabte dues persones mentre circulava marxa enrere al carrer de Severo Ochoa, a Ca n'Aurell. El sistema 112 va advertir la Policia Municipal a les 11.21 hores. Dos vianants havien estat atropellats al citat carrer, a prop de la intersecció amb el carrer de Volta. Dues unitats de la Policia Municipal van comprovar els fets i van concloure que el cotxe havia impactat amb els vianants quan circulava marxa enrere i quan les víctimes creuaven la via per un pas de vianants. Els ferits van ser traslladats en ambulància a MútuaTerrassa.

Conductor de patinet víctima d'un accident

Un xoc amb un cotxe va causar lesions dissabte al vespre al conductor d'un patinet elèctric. L'accident va tenir lloc a les 21.35 al passeig del Vint-i-dos de Juliol, davant la plaça de l'Estació del Nord. L'usuari del vehicle de mobilitat personal va rebre assistència mèdica a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa