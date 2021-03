Un treballador netejant amb una màquina bufadora un dels espais públics de la ciutat. Nebridi Aróztegui Un treballador netejant amb una màquina bufadora un dels espais públics de la ciutat.

Els espais públics i les places més freqüentades tindran neteja extra

Laura Hernández

16.03.2021 | 04:00

El manteniment i la neteja dels espais públics i les places amb més ús per part de la ciutadania es reforçarà amb el nou contracte de conservació, manteniment i neteja de zones verdes i del control de plantes en les voreres. L'adjudicació es votarà al ple del mes de març i inclou un reforç de les tasques que desenvoluparan les empreses adjudicatàries. La licitació va passar ahir per comissió informativa, on es va informar que el nou contracte s'encarirà més d'1 milió d'euros respecte de l'anterior. L'import del mateix és de 15,5 milions d'euros per a un període de 4 anys, prorrogable un any addicional. La despesa...