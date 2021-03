Un eix que recupera vida comercial Nebridi Aróztegui Un eix que recupera vida comercial

Emili González

16.03.2021 | 04:00

No tot són males notícies en plena crisi del coronavirus. Un exemple, n'és el carrer de Sant Pere, un dels més comercials de l'illa de vianants del Centre, que en l'últim any, malgrat el sotrac econòmic originat per la Covid-19, ha acollit l'obertura de set nous negocis. La imatge de persianes abaixades i espais comercials buits encara és visible, a primer cop d'ull, en passejar per aquest eix. Ara bé, les dades avalen la percepció que l'oferta de botigues a la via es troba a l'alça, tot i la pandèmia. Si el primer trimestre del 2020 (abans del virus) hi havia 17 locals comercials tancats en aquest eix, avui el nombre s'ha reduït a 10, segons el cens...