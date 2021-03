13.03.2021 | 04:00

Aquest cap de setmana té lloc, a Terrassa, Sant Just Desvern i Barcelona, la primera cursa solidària "En bici sense edat", "La gran pedalada", contra la soledat no volguda. Amb motiu de la pandèmia, la primera edició de la cursa se celebrarà virtualment. Des de les 10 hores d'avui i fins a les 22 hores de demà diumenge, els participants podran fer de manera individual l'activitat que més els agradi (anar en bici, caminar o córrer) i compartir l'experiència d'una forma col·lectiva. D'aquesta manera, els participants podran triar entre dues modalitats de recorregut lliure durant la carrera: un quilòmetre a peu o bé cinc quilòmetres corrent o en bicicleta, registrant-se a través d'una aplicació esportiva de descàrrega gratuïta. Les persones que estiguin interessades a participar-hi, ho han de fer a través del següent enllaç https://www.rockthesport.com/es/evento/la-gran-pedalada. L'objectiu de la primera edició de la cursa és sensibilitzar la societat sobre la realitat de soledat no desitjada que viu un nombre creixent de persones grans.