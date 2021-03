Eva Candela va ser número 18 a la candidatura de Salvador Illa. N. A. Eva Candela va ser número 18 a la candidatura de Salvador Illa.

Eva Candela pren possessió com a diputada

13.03.2021 | 04:00

Eva Candela, regidora socialista a l'Ajuntament de Terrassa, va prendre ahir possessió com a diputada després de la constitució del Parlament de Catalunya. Candela, arquitecta tècnica de professió, va ser escollida els passats comicis del 14 de febrer per la candidatura que el PSC va presentar per la província de Barcelona. Candela ocupava la plaça 18. "Els socialistes volem una legislatura on es pugui avançar en l'agenda social i econòmica que necessita el país", va dir ahir la regidora socialista després de prendre possessió del seu escó. Per a la flamant diputada, un dels aspectes claus de la legislatura serà "anar de la...