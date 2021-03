Denuncien 21 persones localitzades en el soterrani d'un bar Denuncien 21 persones localitzades en el soterrani d'un bar

Denuncien 21 persones localitzades en el soterrani d'un bar

13.03.2021 | 04:00

La Policia Municipal va denunciar el dijous al vespre 21 persones que van ser localitzades en el soterrani d'un bar al sector de Plaça Catalunya-Escola Industrial. Un ciutadà va trucar la policia a les 21.20 hores: informava que hi havia diverses persones a l'interior d'un establiment. Dues dotacions de la Policia Municipal es van desplaçar a la zona i van entrar en el local, on van trobar 21 individus al soterrani. Els agents van interposar a tots denúncies per incomplir les mesures de restriccions sanitàries. Aquesta va ser la intervenció més important per la xifra d'identificats, però el cos local va denunciar el dijous deu persones més per diversos incompliments de les...