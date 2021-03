Condemnat per trobar-se amb la seva parella quan ho tenia prohibit Condemnat per trobar-se amb la seva parella quan ho tenia prohibit

J. Ll.

13.03.2021 | 04:00

Estava amb ella, però tenia una ordre d'allunyament respecte de la mateixa dona, i el va enxampar la policia. Havia infringit una mesura cautelar i ha estat condemnat per això, però amb una eximent: la d'alteració psíquica. La pena és de quatre mesos de presó. El 8 d'octubre del 2019, un acte d'un jutjat de violència contra la dona va imposar a l'imputat la prohibició d'acostament a la seva parella. No havia d'aproximar-se a menys de 300 metres del seu domicili, el seu lloc de treball o "qualsevol altre lloc" on es trobés la dona fins que es dictés una sentència ferma sobre el procés judicial. Les mesures d'allunyament van ser...