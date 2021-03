Senyalització a un tram de la carretera C-1415a, un vial de risc per la circulació de camions i ciclistes. N.A. Senyalització a un tram de la carretera C-1415a, un vial de risc per la circulació de camions i ciclistes.

Arrenca la millora de la carretera de Castellar

Laura Hernández

13.03.2021 | 04:00

És una de les intervencions més esperades pels ciclistes i els veïns de l'eix de la carretera C-1415a, coneguda popularment a Terrassa com la carretera de Castellar. El departament de Territori i sostenibilitat comença dilluns els treballs de millora de la via, un projecte en el qual invertirà 3,1 milions d'euros. Els treballs tenen un termini d'execució de 10 mesos i han d'estar enllestits a principis de 2022. L'obra abasta dos trams de carretera que sumen 13,5 quilòmetres i té com a objectiu afavorir la seguretat en una via amb molt trànsit de camions i ciclistes. Les actuacions consistiran en la millora del ferm amb un tractament previ en aquells punts de la carretera que...