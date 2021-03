Acte en record de les víctimes de la Covid-19 Acte en record de les víctimes de la Covid-19

Acte en record de les víctimes de la Covid-19

13.03.2021 | 04:00

Terrassa homenatjarà avui les víctimes del coronavirus, quan està a punt de complir-se un any de la declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març del 2020. L'acte tindrà lloc a les 13 hores a l'atri de l'Ajuntament, on l'alcalde Ballart, acompanyat dels portaveus dels grups municipals, llegiran un manifest i guardaran un minut de silenci per les víctimes mortals que ha deixat la Sars-Cov-2. Aquest acte institucional es farà en un format simbòlic, sense l'assistència de públic, seguint els criteris de prevenció de la Covid. L'Ajuntament convida els ciutadans a guardar un minut de silenci a aquella hora, aturant la seva activitat allà on siguin, en...