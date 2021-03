Programa de gimnàstica per a les persones de 60 anys o més

Redacció

12.03.2021 | 04:00

Amb l'objectiu de potenciar la vida saludable, l'Ajuntament i el Consell Esportiu del Vallès Occidental han organitzat un programa de gimnàstica gratuïta per a persones de 60 anys o més i enmarcat dins el programa "Mou-te". L'oferta comprèn sessions d'un cop per setmana en l'horari de 10 hores a 11.30 hores, que es desenvoluparan en quatre punts de la ciutat i en instal·lacions esportives de Can Parellada, Can Jofresa, La Maurina i Sant Llorenç.

El programa va ser presentat ahir pel regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno; la regidora de Salut i Gent Gran, Mónica Polo; i el tècnic del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, Xavier Dobón. Els dos regidors van animar al col·lectiu i futur usuari a sortir de casa i a participar de la nova activitat, que es farà a l'aire lliure sempre que el temps ho permeti. El calendari previst és que les sessions comencin cap al 22 de març i en una primera fase acabin abans d'estiu. Està pensat com a prova pilot i si hi ha bona resposta hi haurà una segona oferta de setembre a novembre. La inscripció es pot fer via en línia, telèfon o presencial i tindrà validesa fins a finals de juliol. Les sessions, que seran guiades per un monitor especialitzat, estaran dividides en tres parts.: l'escalfament; els exercicis dinàmics i estàtics i, exercicis per tornar a la calma amb estirament.