Un nou túnel de FGC per a arribar a Barcelona en 30 minuts 

Laura Hernández

12.03.2021 | 04:00

El somni d'arribar en tren a Barcelona en 30 minuts no hauria d'esvair-se per la pugna entre dos túnels. Ho afirma el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, que torna a posar sobre la taula la necessitat de desdoblar la via de la línia del Vallès.

"Anem a sumar -diu-. El Túnel d'Horta, que comunicarà el Vallès amb el 22@, i el nou túnel de Ferrocarrils, no són incompatibles ni excloents. Tenen funcionalitats diferents". El debat sobre les dues infraestructures està subjecte a la necessitat de prioritzar les inversions. "Però prioritzar- defensa Font- no vol dir descartar".

Entre 2021 i 2022, l'ATM tancarà un estudi sobre la capacitat del nou túnel vallesà de FGC de captar nous viatgers que ara es desplacen en cotxe per la C-58 i la C-16. El resultat s'incorporarà al Pla Director d'Infraestructures 2021-2030 (PDI). "Poder arribar en tren a Barcelona en 30 minuts és l'incentiu clau perquè molts conductors deixin el cotxe en els seus desplaçaments entre Barcelona i el Vallès".

Ferrocarrils inclou el segon túnel vallesà com a prioritat de la companyia per a la dècada 2020-2030. "El túnel del Vallès és de 1919 i ha arribat al límit de la seva capacitat -diu Font-. En aquest moment, per la via vallesana hi passa un tren cada 112 segons". La companyia ha millorat les freqüències incorporant més vehicles, però la capacitat de la infraestructura no dona per més. Ara toca reduir el temps dels viatges i "si volem fer-ho, necessitem una segona via, un altre túnel".

La nova infraestructura permetrà a Ferrocarrils multiplicar per dos l'oferta de viatges a Terrassa i Sabadell i plantejar-se la possibilitat de posar en servei trens semidirectes o llançadores. Aquest 2021, FGC comercialitza 120 milions de viatges anuals a la S1 i la S2. "Amb la segona via, estarem en disposició d'oferir 150 milions més de viatges l'any -apunta Font-. Duplicarem l'oferta amb 270 milions de desplaçaments".

A la pregunta de si la línia vallesana de Ferrocarrils generarà suficient demanda per a tanta oferta, Font respon que "sí, n'estem convençuts. Si oferim més capacitat i escurcem els temps de trajecte a 30 minuts, la gent deixarà el cotxe per viatjar en tren".

Aquesta és la dada que FGC vol acreditar, de la mà de l'ATM, entre aquest any i 2022. "Si volem tenir el túnel els deu anys vinents, hem de començar ja a treballar en el projecte".

Inversions

Des de la direcció de FGC recorden que la companyia ha invertit 1.400 milions d'euros a la línia vallesana de FGC en la darrera dècada: en els perllongaments de Terrassa i Sabadell, la compra de trens de les unitats 113 i 115, l'adaptació a la mobilitat reduïda i l'ampliació de l'andana de Provença. "La següent dècada toca ampliar la línia del Vallès, duplicant-la".

Així mateix, Font remarca que hi ha consensos entorn dels túnels d'Horta i el de Ferrocarrils i que "l'ATM haurà de decidir quines són les prioritats a l'hora d'invertir, si la línia de FGC del Vallès, si una nova connexió amb Barcelona per Horta o si la línia Orbital. Insisteixo, no són excloents, però la línia del Vallès té un avantatge important, porta al centre neuràlgic de la 'city' de Barcelona. És una oferta clau per a universitaris, sanitaris i professionals".

El president admet que una part de la demanda de mobilitat de negocis "voldrà anar a La Sagrera i al 22@, però hem de tenir clar que els dos túnels tenen funcionalitats diferents i el de FGC no serà útil per a qui vagi al 22@, però el d'Horta no li servirà a qui es desplaci al centre de Barcelona". Les dues línies, insisteix, encaixen "amb el somni vallesà de la gran regió metropolitana de 5,5 milions d'habitants i FGC fa una aposta molt potent".