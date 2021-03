El Govern va anunciar ahir una relaxació de les mesures relacionades amb la mobilitat, entre altres aspectes. Nebridi Aróztegui El Govern va anunciar ahir una relaxació de les mesures relacionades amb la mobilitat, entre altres aspectes.

FAQS: què podrem fer a partir de dilluns?

Emili González

12.03.2021 | 04:00

El Procicat va anunciar ahir una relaxació d'algunes de les mesures de prevenció del coronavirus. Aquestes modificacions, que entraran en vigor a partir del dilluns vinent, han suscitat però certs dubtes que tot seguit tractem de resoldre. Puc sortir de la comarca sempre que vulgui?Sí, des del dilluns i també durant els caps de setmana. Això sí, els desplaçaments que siguin simplement per esbarjo, els haurem de fer sols o bé amb la nostra "bombolla de convivència", un concepte que el Departament de Salut defineix com "el grup de persones que conviuen sota el mateix sostre". El que no podrem fer encara, doncs, és quedar amb amics amb qui no...