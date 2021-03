FAQS: què podrem fer a partir de dilluns?

Emili González

12.03.2021 | 04:00

El Procicat va anunciar ahir una relaxació d'algunes de les mesures de prevenció del coronavirus. Aquestes modificacions, que entraran en vigor a partir del dilluns vinent, han suscitat però certs dubtes que tot seguit tractem de resoldre.

Puc sortir de la comarca sempre que vulgui?

Sí, des del dilluns i també durant els caps de setmana. Això sí, els desplaçaments que siguin simplement per esbarjo, els haurem de fer sols o bé amb la nostra "bombolla de convivència", un concepte que el Departament de Salut defineix com "el grup de persones que conviuen sota el mateix sostre". El que no podrem fer encara, doncs, és quedar amb amics amb qui no convivim per anar, per exemple, a passar el dia a Barcelona.

Podré anar a comprar roba al petit comerç del meu barri?

Aquest cap de setmana encara no, però el dissabte dia 20, tots els establiments comercials que no superin els 800 metres quadrats ja podran aixecar la persiana. Fins ara només podien fer-ho aquells que oferien productes o serveis essencials, com botigues d'alimentació i begudes, tintoreries i bugaderies, òptiques o comerços d'equipaments tecnològics, entre d'altres.

I aquell dissabte dia 20, també podrem anar ja de compres a alguna gran cadena de moda?

Sí, però els comerços més de 800 metres quadrats, com les grans cadenes de moda, podran aixecar la persiana sempre que acotin l'espai d'obertura al públic als 800 metres quadrats i redueixin l'aforament al 30%. Aquesta última limitació es manté en tots els comerços.

I aquell dia, els centres comercials, funcionaran ja al 100%?

De fet, funcionaran a mitges. És a dir, els comerços dels centres i galeries comercials podran obrir, però respectant els 800 metres quadrats de superfície en funcionament i la limitació del 30% de l'aforament. En les zones comunes i de pas dels centres comercials es manté l'aforament del 30% i els restaurants encara estaran tancats.

Els canvis també afecten el món de la cultura?

La relaxació de les mesures inclou que es puguin reprendre les activitats de cultura popular i tradicional, tant a l'aire lliure (sempre que sigui en un espai perimetral), com en espais tancats (amb un aforament subjecte a les condicions de ventilació i al control d'accessos).

Què passa amb el "toc de queda" nocturn? Seguirà com fins ara?

Sí, cada dia haurem d'estar a casa, si és que no tenim una causa justificada, abans de les 22 hores. Res varia en aquest sentit.

Quines activitats esportives es podran reprendre?

Totes les federades. S'hi afegeixen les de menors de 16 anys, tot i que dependrà de cada federació.

Hi podrà haver públic als partits?

Sí, a excepció de les competicions d'àmbit estatal i internacional (futbol i bàsquet) de caràcter professional. L'aforament es limita a un 50% en instal·lacions exteriors i a un 30% en recintes tancats.

Fins quan són vigents aquestes noves mesures?

Just fins al 29 de març, és a dir, fins abans de Setmana Santa, quan previsiblement el Procicat redefinirà les mesures en virtut de com evolucioni la pandèmia. El Consell Interterritorial de Salut ja va acordar dimecres que per Setmana Santa totes les comunitats autònomes, llevat de Balears i Canàries, estaran tancades perimetralment. A més, del 26 de març al 9 d'abril, les trobades només podran ser de quatre persones en espais públics tancats, com l'interior dels bars, i de sis, en els oberts. A les cases particulars, només s'hi podran reunir persones convivents.