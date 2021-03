Redacció

12.03.2021 | 04:00

Terrassa va commemorar ahir, 11 de març (la data en què l'any 2004 es van produir els atemptats jihadistes d'Atocha, a Madrid), el Dia Europeu en record de les víctimes del terrorisme.

L'alcalde Ballart, acompanyat dels portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament i de membres de la corporació local, van commemorar la jornada amb la lectura d'un manifest i amb un posterior minut de silenci com a homenatge a les víctimes, només trencat pel so d'"El cant dels ocells"

Enguany, l'acte institucional s'ha fet en un format simbòlic, sense assistència de públic, seguint els criteris de prevenció de contagis del coronavirus.