Detingut un presumpte traficant a Can Palet

12.03.2021 | 19:06

La Policia Municipal va detenir aquest dijous un presumpte traficant de drogues a Can Palet. A les 18.10 hores, una dotació policial va veure com un home intercanviava amb un altre una bossa a canvi de diners al carrer de la Duquessa de la Victòria. Els policies es van apropar als dos individus per identificar-los. Un d'ells duia diners fraccionats i diverses bosses de marihuana. Aquest va ser el detingut. L'altre va ser denunciat perquè portava a sobre una bossa, la que havia adquirit, amb 1,6 grams de maria.