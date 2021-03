Successos a Terrassa

12.03.2021 | 04:00

Denunciat a Ca n'Anglada per conduir sota els efectes de les drogues

La Policia Municipal va denunciar el dimecres un conductor que va donar positiu en consum de dues drogues. Una patrulla policial que realitzava servei preventiu d'infraccions de trànsit va aturar, a les 9.50 hores, un vehicle que circulava pel carrer de Sant Crispí, al barri de Ca n'Anglada. En parlar amb el conductor, els agents van comprovar que aquest mostrava símptomes de trobar-se sota els efectes de les drogues o l'alcohol. Per aquest motiu, l'identificat va ser traslladat a la Prefectura per realitzar les proves d'alcoholèmia i drogues. En el test de detecció d'estupefaents va donar positiu en dues substàncies: cocaïna i THC, el principi actiu del cànnabis. Els agents li van interposar una denúncia per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents. El dimarts, uns agents van aturar un vehicle que circulava contra direcció pel carrer d'Anton Franch. El conductor va donar positiu d'alcoholèmia, amb resultats de 0,56 i 0,61 mil·ligrams. La policia va efectuar aquesta intervenció a les 16.35. Unes hores després, a les 20.20 hores, una dotació del cos local va observar com un ciclomotor es passava un semàfor en vermell a l'avinguda del Vallès. També aquest conductor va donar taxes positives en les proves d'alcoholèmia: 0,48 i 0,43 mil·ligrams.

Un home pateix cremades en un incendi en un domicili de Poble Nou

Una persona va patir cremades de primer grau el dimecres en un incendi que es va declarar en el seu domicili, al carrer de Marià Benlliure (Poble Nou-Zona Esportiva). Segons les primeres informacions, el foc es va generar a les 17.45 hores en un drap col·locat en un escalfador i el propi habitant el va apagar. Tres dotacions de Bombers van acudir a l'habitatge i van comprovar que l'incendi estava sufocat del tot. L'afectat va ser atès "in situ" però no va ser necessari el seu trasllat a un hospital.

Quatre sancionats per incomplir el toc de queda i un per no dur la mascareta

Agents de la Policia Municipal van denunciar el dimecres cinc persones per incompliment de les mesures de restriccions sanitàries contra el coronavirus. Quatre de les sancions es van interposar a ciutadans que es trobaven a la via pública passades les 22 hores sense motiu justificat. La cinquena denúncia es va posar a una persona que no duia la mascareta.