Abans i després del malson

12.03.2021 | 10:22

Diumenge farà un any del decret d'alarma que va tancar el país i ara, quan la pandèmia de la Covid sembla fer el gest de recular, girem la vista enrere per recordar aquelles imatges que es van fer virals i que avui, dotze mesos després, són ben diferents. És l'abans i el després d'un malson que encara avui ens colpeja. Us proposem una mirada ràpida a aquesta col·lecció de fotos per comprovar que, encara que no ho sembli, avui la realitat és una altra i que, tot i estar lluny del present que voldríem, la vida ha tornat als carrers i la ciutat ha recuperat el pols. A la parada del bus, als gimnasos de les escoles, a l'església, al súper, a les pistes esportives i als balcons, fa un any la pandèmia va imposar un present distòpic. Un panorama de patrulles desinfectants, llits d'emergència, consums irracionals i catarsis col·lectives, cada dia a les 20 hores als balcons. Avui aquestes imatges ens recorden com, el març de 2020, un virus desbocat ens va canviar la vida. A dos dies del primer aniversari del confinament que ens va tancar a casa, us convidem a donar una ullada pel retrovisor.