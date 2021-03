Alumnes d'infantil en una jornada escolar a l'Escola Isaac Peral. La natalitat segueix baixant, però per ara no es tancaren grups. Nebridi Aróztegui Alumnes d'infantil en una jornada escolar a l'Escola Isaac Peral. La natalitat segueix baixant, però per ara no es tancaren grups.

La preinscripció per al curs vinent arrenca amb 2.139 places de P3

Mercè Boladeras

11.03.2021 | 04:00

Les escoles van portar a terme les jornades de portes obertes perquè les famílies que han de triar centre poguessin saber del projecte pedagògic i de les instal·lacions. Va ser el pas previ per a l'obertura de la preinscripció del curs 2021-2022 que arrencarà de manera telemàtica, per la Covid-19, el dilluns per a infantil de segon cicle i primària i, dos dies després, el dimarts, per a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental ja han fet la provisió de vacants que, cal recordar, que sempre és provisional perquè s'ajustarà un cop s'acabi tot el procés....