Oferta de rutes turístiques amb una quinzena d'itineraris

11.03.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa ha presentat el nou catàleg de rutes turístiques de la ciutat per a aquest any. L'oferta consta d'una quinzena d'itineraris impulsats pel Consistori i diverses entitats i empreses. El govern municipal afirma que el catàleg "reforça i millora la informació vinculada a les rutes accessibles incloent una visita guiada a la Seu d'Ègara (foto) dissenyada específicament per a persones amb capacitats diverses".

Aquesta és una de les principals novetats del catàleg, anomenat "Descobreix Terrassa". Una altra és la ruta "Terrassa de cine", una visita per conèixer algunes de les localitzacions cinematogràfiques més emblemàtiques de la ciutat. Segons l'Ajuntament, aquest itinerari permetrà als visitants "descobrir els secrets del món del cinema i veure com aquests espais es transformen per convertir-se en epicentre dels rodatges". L'oferta inclou també dues rutes per conèixer la història i evolució dels edificis de la Torre Mossèn Homs i Can Viver de Torrebonica. El catàleg manté altres itineraris estables, com la visita a la Masia Freixa.