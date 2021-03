Li rebaixen la pena per intentar matar la seva dona perquè estava borratxo

Javier Llamas

11.03.2021 | 04:00

"Sí, va intentar matar la seva dona amb un ganivet en presència dels fills de tots dos. Sí, la va acoltellar a l'altura del ronyó. Sí, però en aquell moment estava borratxo", ve a dir la Justícia. I la sentència és ferma: l'acusat ha estat condemnat a quatre anys i mig de presó per intent d'homicidi. El fiscal demanava, abans del judici, vuit anys.

Allò va ocórrer en un habitatge de Terrassa la nit del 30 de novembre a l'1 de desembre del 2018. L'imputat, marroquí, de 49 anys, amb antecedents penals, vivia amb la seva esposa i els seus tres fills menors d'edat en un pis de Ca n'Anglada. El 30 de novembre, ell va arribar a casa embriagat i agressiu. Per això, la seva dona i un dels seus fills, llavors d'uns 14 anys, no li van deixar entrar en el domicili. Van telefonar a la policia. Van arribar uns mossos, que van veure l'acusat dormint en el replà del pis. En efecte, estava embriac. Havien fet bé de no obrir-li la porta. "No l'obrin", van recomanar els mossos a la família. I van marxar d'allà.

No van obrir la porta, però la va obrir ell a les braves. Minuts després de la mitjanit, l'home va començar a colpejar la fusta i va aconseguir entrar per la força.

El que va seguir després va ser un cúmul de destrosses. El pare, fora de si, amb febre destructora, va agafar el televisor i el va tirar a terra, va trencar un mirall, va trencar la taula del menjador, va destrossar mobles. I es va posar a dormir en el sofà, es va despertar, es va tornar a dormir. S'aixecava a estones. I va arribar el moment: va caminar fins a la cuina i va agafar un ganivet. Amb l'arma blanca a la mà, es va dirigir a la seva dona i un dels seus fills. Havien trucat a la policia, els va recriminar.

"Calla!", va dir a la seva dona, "calla o et clavo el ganivet", i brandava l'arma a la seva mà dreta, i la hi va clavar. Els nens estaven davant, veient l'escena, quan el seu pare acoltellava la seva mare en el costat esquerre, a l'altura del ronyó.

Va treure el ganivet del cos de la víctima mentre li demanava perdó. "Perdona'm", li va dir. Va dipositar el ganivet en el terra i va sortir de casa. Van arribar els mossos, van arribar ambulàncies. La dona estava malferida. Patia una ferida penetrant a la zona renal esquerra i el cop homicida li havia fracturat un arc costal. La van haver d'operar d'urgència i va trigar a curar 150 dies, 20 d'ells d'ingrés hospitalari. La víctima presenta "una alteració emocional rellevant, compatible amb el diagnòstic d'un trastorn adaptatiu amb símptomes predominants depressius d'intensitat moderada", segons observa la sentència. La dona està en tractament mèdic i pren psicofàrmacs i requereix intervenció psicològica.

"Va voler matar-la", diu el tribunal de l'Audiència Provincial que ha jutjat el cas. L'atac va suposar "un risc vital" per a la víctima. Al poc temps de l'intent criminal, l'acusat va ser detingut i el jutjat d'instrucció número 2 de Terrassa el va enviar a presó provisional el 2 de desembre del 2018. I va acordar una ordre d'allunyament: l'encausat no podia acostar-se a menys de mil metres de cap membre de la seva família. Tampoc podia comunicar-se amb ells. Ni amb els seus fills ni amb la seva cònjuge que, malgrat tot, malgrat el mal sofert, va renunciar a exercir l'acció civil i no va reclamar indemnització.

Confessió

L'acusat va confessar el crim. En les seves conclusions provisionals, el fiscal reclamava una pena de vuit anys de presó, però abans del judici les parts van arribar a un acord. L'autor dels fets era responsable d'un delicte intentat d'homicidi, però en la seva acció concorrien les circumstàncies atenuants d'embriaguesa i mixta, i l'agreujant de parentiu. Havia de ser condemnat a quatre anys i sis mesos de reclusió i es mantenia l'ordre d'allunyament durant vuit anys. En aquest temps l'home estaria privat també de la pàtria potestat.

Ell no pateix cap trastorn mental ni dèficit intel·lectual, però en aquell temps, aquella tardor de penombres, "presentava greus problemes de consum abusiu d'alcohol" i en la nit dels fets va veure disminuïdes les seves facultats a causa d'una borratxera. Això feia constar la qualificació dels fets acceptada pel fiscal i la defensa, i això reprodueix la sentència de la secció 22 de l'Audiència Provincial que ha condemnat el processat a quatre anys i mig de presó per intentar posar fi a la vida de la seva dona d'una mala ganivetada en el costat.