L'Ajuntament dona els primers vehicles abandonats a Bombers

Redacció

11.03.2021 | 04:00

Els bombers necessiten vehicles en desballestament per fer pràctiques de rescat de víctimes en accidents de trànsit. Fins ara, aconseguien els vehicles en empreses especialitzades. Ara, una part dels automòbils d'entrenament són donats per l'Ajuntament de Terrassa en virtut d'un acord signat entre Egarvia i el cos de Bombers de la Generalitat. Ahir, una representació municipal va visitar el parc local del servei d'emergències, ubicat a l'avinguda de Barcelona.

Es tractava d'un acte protocol·lari per segellar el conveni i formalitzar "la primera cessió de vehicles abandonats retirats de la via pública al parc per a les pràctiques formatives de rescat i excarceració del cos", va dir el govern municipal. La tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, i el regidor de Via Pública, Protecció Civil i Seguretat, Xavier Fernández Rivero, van participar en la visita a les instal·lacions del Parc de Bombers de Terrassa, on van parlar el cap del parc, Jordi Moreno, i membres de l'equip d'excarceració. Els cotxes donats formen part del volum de vehicles abandonats gestionats per l'empresa municipal Egarvia.

El conveni, signat el passat mes de juliol, estipula que Egarvia donarà una part d'aquests turismes al cos de Bombers "per contribuir al desenvolupament de les seves pràctiques formatives de rescat i excarceració".

Nova normativa

L'equip de bombers de Terrassa és un referent, no només nacional, d'aquesta activitat. L'any 2017 va quedar en primer lloc en la XIII Trobada Nacional de rescat en accidents de trànsit, i va ser quart en el World Rescue Challenge l'any 2019, amb un grup integrat per professionals del parc de Terrassa i del de Sant Celoni. Fa molts anys que els egarencs estan a l'elit d'aquesta disciplina, participant amb èxit en unes trobades que serveixen per intercanviar experiències de rescat entre professionals.

La donació dels primers automòbils ha coincidit en el temps amb una reforma normativa que permet l'Ajuntament agilitzar els tràmits de retirada de vehicles en estat d'abandonament als carrers de Terrassa. El Consistori ha modificat la tramitació administrativa dels expedients per escurçar els terminis de retirada. Abans podien durar un any. Ara, es pot executar la retirada abans de cinc mesos des de l'inici del procediment. La nova normativa també permet que personal d'Egarvia comprovi l'abandó i informi els titulars dels cotxes, tasques assignades fins ara a la policia.