Un moment de la presentació del llibre històric amb les il·lustracions de Pilarín Bayés. Nebridi Aróztegui Un moment de la presentació del llibre històric amb les il·lustracions de Pilarín Bayés.

La història de l'Eseiaat de Terrassa il·lustrada per l'artista Pilarín Bayés

Mercè Boladeras

11.03.2021 | 04:00

Dia d'emocions, ahir, a la presentació en línia del llibre "La petita història de l'Eseiaat (UPC-Terrassa)", que ha il·lustrat la coneguda artista catalana Pilarín Bayés seguint el fil conductor de la professora de l'escola Núria Salán. Diem emocions perquè així es va expressar tota la taula de representants presidida pel rector de la Politècnica, Francesc Torres, des de l'escola, i també l'artista des de casa seva, a Vic, perquè no s'havia pogut desplaçar per la Covid-19. El llibre, que formarà part de la vasta obra il·lustrada per Pilarín Bayés, inclou un recorregut històric de la gran Escola...