Un alumne entrant al centre d'infantil i primària El Vallès. Nebridi Aróztegui Un alumne entrant al centre d'infantil i primària El Vallès.

"Hem demostrat que l'escola era i és segura"

11.03.2021 | 04:00

El curs escolar va començar amb la pandèmia i amb un protocol de mesures de seguretat per evitar els contagis. Durant tot l'estiu, les conselleries d'Educació i Salut van treballar de costat per recuperar la normalitat a les aules després d'una aturada de quasi quatre mesos arran del decret d'alarma de l'Estat i la suspensió de tota activitat considerada no essencial.La campanya del govern va tenir un missatge clar des del principi i era que l'escola era segura. El director de Serveis Territorials d'Educació, Jesus Viñas, va voler fer balanç després de superar ja dos dels tres trimestres. "Era una aposta complicada i complexa, però el resultat ha estat fins ara...