Successos a Terrassa

11.03.2021 | 04:00

Dos denunciats per tinença d'armes

Una unitat de la Policia Municipal va identificar dimarts, a les 19.20 hores, el conductor d'un vehicle estacionat en una plaça reservada per a persones amb discapacitat del carrer Provença. Els agents li van interposar una denúncia per l'estacionament indegut. També van identificar els dos passatgers del turisme, als quals van trobar dues armes blanques de més d'11 centímetres i un bastó extensible. Tots dos van ser denunciats per tinença d'armes prohibides.

Un conductor de patinet intenta fugir de la policia

El conductor d'un patinet va intentar fugir de la policia dimarts després d'una infracció. A les 17.25 hores, una patrulla de la Policia Municipal va aturar el conductor quan circulava pel carrer de Sant Cosme en veure que cometia una infracció de trànsit. L'individu va intentar escapolir-se dels agents, que el van tornar a aturar. Van intervenir el patinet i van interposar la denúncia pertinent.

Uns agents són testimonis d'un xoc amb un ferit

Agents locals van observar el dimarts una col·lisió per encalç amb tres vehicles implicats a l'avinguda de Santa Eulàlia. Els policies van regular el trànsit i van assistir un dels conductors, que havia resultat ferit i va ser traslladat a Mútua.