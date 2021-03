Bombers rescaten una persona caiguda en el seu domicili Bombers rescaten una persona caiguda en el seu domicili

11.03.2021 | 04:00

Els bombers van rescatar el dimarts al matí una persona que estava tancada a casa seva, a Sant Pere Nord, amb les claus posades per dins, havia caigut a terra i no es podia incorporar. Els efectius del cos d'emergències van entrar per una finestra. El sistema 112 va informar, a les 10.18 hores, que una persona havia caigut a l'interior del seu domicili, ubicat al carrer de Frederic Mistral (Sant Pere Nord), i que no es podia obrir la porta des de l'exterior per accedir-hi, ja que tenia posades les claus al pany per l'interior. Fins al lloc van acudir diverses dotacions de Bombers de la Generalitat, del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i de la Policia Municipal. Els agents locals van tallar el...