A la tardor tornarem a viatjar en el tren Granota

Laura Hernández

10.03.2021 | 04:00

La febre vintage puja al tren de la mà de Ferrocarrils de la Generalitat. Aquesta tardor, si la pandèmia ho permet, l'històric tren Granota tornarà a circular per la línia Barcelona-Vallès convidant la ciutadania a fer un viatge al passat els caps de setmana. La locomotora de tracció elèctrica de la sèrie 400, que va transportar viatgers des dels anys 40 fins als anys 90 del segle passat, tornarà a circular després de ser restaurada per tornar a oferir un servei comercial. La iniciativa forma part de l'Estatègia del Patrimoni Històric de Ferrocarrils, un projecte per fer valdre des d'una perspectiva cultural i pedagògica 2 milions de...