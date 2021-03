L'Ajuntament ofereix formació gratuïta per a entitats i voluntaris L'Ajuntament ofereix formació gratuïta per a entitats i voluntaris

L'Ajuntament ofereix formació gratuïta per a entitats i voluntaris

Redacció

10.03.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa posa a disposició del teixit associatiu i el voluntariat de la ciutat una nova oferta d'accions formatives per donar resposta a les necessitats que les mateixes entitats van expressar en les valoracions de la formació rebuda el 2020 i en l'enquesta realitzada pel Servei de Qualitat democràtica. L'oferta de formacions del primer semestre del 2021 inclou tallers de l'àmbit legal i de gestió com "Com aconseguir el certificat digital de l'entitat" o "Les obligacions en matèria de transparència de les entitats" i de l'àmbit comunicatiu, amb accions com "Xarxes socials: creem l'Instagram de l'entitat" o "Com fer el Pla de...