En primer terme, casa del carrer de Tarragona on han intervingut els mossos diverses vegades. Nebridi Aróztegui En primer terme, casa del carrer de Tarragona on han intervingut els mossos diverses vegades.

Inquietud al carrer de Tarragona pels intents continuats d'okupacions

Javier Llamas

10.03.2021 | 04:00

A vegades, el veïnat ha sentit forts cops de matinada i veu rondar a sospitosos que treuen el cap a la porta per a atalaiar l'assumpte. Fa menys de tres anys, una batuda dels Mossos d'Esquadra va desmantellar una plantació de marihuana a la casa dels cops nocturns i els pillatges, un edifici de Sant Pere Nord que s'ha convertit en objecte de desig d'okupes i en el qual els mossos van intervenir (una altra vegada) la nit del dilluns i la matinada d'ahir per impedir una nova okupació. Els veïns estan inquiets. A la cantonada del carrer de Tarragona amb el de Roca i Roca hi ha un immoble okupat, però els seus habitants a penes donen problemes al veïnat. La finca confrontant, al carrer de Tarragona, ja...