FGC vol visibilitzar el seu patrimoni des d'una base cultural i pedagògica

10.03.2021 | 04:00

Ferrocarrils de Catalunya emprèn una Estratègia de Patrimoni Històric amb l'objectiu d'identificar i preservar el seu fons patrimonial i projectar-lo com una eina pedagògica i com un instrument generador d'activitat cultural i econòmica. La companyia disposa de 79 vehicles catalogats, 2 mil caixes d'arxius amb prop de 2 milions de documents històrics que ara estan en procés de digitalització. També compta amb 30 mil originals de fotografies en el Fons FGC de l'Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat i algunes en el Centre de Documentació i Exposició Albert Vilalta, així com originals de material audiovisual (pel·lícules i vídeos) i...