10.03.2021 | 04:00

Una alarma per un foc en un traster va fer activar als serveis d'emergències dilluns a la tarda al Centre. Els bombers no van trobar cap incendi. Sí que van percebre olor de fum en arribar a l'edifici, situat a la plaça d'Anselm Clavé, a les 15.15 hores. L'avís informava d'un possible incendi en el traster d'un àtic. Com és preceptiu en els protocols en focs en habitatges, els bombers van enviar tres dotacions que van tancar el servei com a falsa alarma.